Україну залишає циклон, який приніс сніг і морози (відео)

Синоптики прогнозують лише незначний снігопад на заході, півночі та сході.

З території нашої країни відступає циклон / фото УНІАН

Україна оговтується після останнього удару снігового циклону. Нині всі автомобільні дороги проїзні.

Кількаметровий затор біля Рівного розблокувати до ранку 21 березня, рух на трасі Київ-Чоп удень нормалізувався. На Херсонщині через перепади температури сніг перейшов у дощ, і зараз на дорогах ожеледиця, дерева і дроти вкриті шаром криги, йдеться у сюжеті ТСН.

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Злегка сніжить у Харкові, де за півдоби нападало до 7 сантиметрів, але, враховуючи попередні снігопади, кучугури подекуди по коліно. Тротуари почали розчищати, але ходити людям слизько, адже під снігом ховається товстий шар льоду.

Дощ, а потім густий сніг накрив напередодні Дніпропетровщину, а вночі траси скувала ожеледиця. Надзвичайники витягли сім заблокованих на дорозі карет швидкої. Хоча траси відкриті, за межі Дніпра виїжджати рятувальники не радять.

Як повідомляв синоптик Леонід Горбань, перші сім днів квітня в Україні будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня. Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів.