Сьогодні в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться морозна погода (карта)

08:12, 22 березня 2018
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Місцями до -16°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 22 березня в Україні без опадів, на заході до -16°.

У Дніпрі за добу витратили 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків снігопаду

На сході практично без опадів, температура до -12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура -6°.

На заході України без опадів. Температура до -16°.

У північних областях сонячно. Температура до -9°. У центрі без опадів, температура -13°.

Прогноз на 22 березня / УНІАН
Прогноз на 22 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 березня цвірінькання горобців повідомляє про потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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