В Україні через негоду залишаються знеструмленими чотири населені пункти

09:32, 22 березня 2018
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Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено.

Без світла залишаються чотири населені пункти / Фото УНІАН
Без світла залишаються чотири населені пункти / Фото УНІАН

Станом на ранок 22 березня в Україні через негоду залишаються знеструмленими чотири населені пункти.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +1°

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Донецькій області без світла залишаються два населені пункти, ще два - у Луганській області.

Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Протягом доби рятувальники відбуксували 264 од. автотранспортних засобів, у яких перебувало 413 осіб.

Нагадаємо, 22 березня в Україні без опадів, на заході до -16°.

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