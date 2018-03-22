Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус

10:43, 22 березня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 22 березня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,4.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 103 км на південь від острова Рауль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 6 лютого на Тайвані, загинули 17 людей. 11 лютого була підтверджена загибель ще двох туристів з континентальної частини Китаю.

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