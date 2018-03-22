Нью-Йорк накрив сніжний шторм (фоторепортаж)
В аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів.
Черговий сніговий шторм накрив Нью-Йорк (США).
У трьох аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів, у всіх громадських школах призупинені заняття, передає Сіньхуа.
Через закриття шкіл вступні іспити до вишів перенесли на 24 квітня.
У той же час в сусідньому штаті Нью-Джерсі введено надзвичайний стан, канцелярія уряду штату призупинила свою роботу на цей день, основні швидкісні магістралі закриті.
Нагадаємо, північний схід США накрив сильний снігопад, який супроводжувався штормовим вітром.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+15°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+12°... +4°
-
Житомир+15°... +7°
-
Запоріжжя+14°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+16°... +6°
-
Луганськ+11°... +4°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+18°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+15°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+17°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 15 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +15 °
Вологість: 48 %
Тиск: 769 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Фаза місяця:
Стрічка новин