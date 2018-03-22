Нью-Йорк накрив сніжний шторм (фоторепортаж)

В аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів.

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Черговий сніговий шторм накрив Нью-Йорк (США).

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У трьох аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів, у всіх громадських школах призупинені заняття, передає Сіньхуа.

Через закриття шкіл вступні іспити до вишів перенесли на 24 квітня.

У той же час в сусідньому штаті Нью-Джерсі введено надзвичайний стан, канцелярія уряду штату призупинила свою роботу на цей день, основні швидкісні магістралі закриті.

Нагадаємо, північний схід США накрив сильний снігопад, який супроводжувався штормовим вітром.