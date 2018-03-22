Сильна злива накрила бразильське місто Сан-Паулу, троє людей загинули

12:45, 22 березня 2018
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Через негоду евакуювали більше тисячі людей.

Повінь в Сан-Паулу / twitter.com/saopaulo011com
Повінь в Сан-Паулу / twitter.com/saopaulo011com

У результаті сильної зливи в Сан-Паулу (Бразилія) загинули три людини.

Через циклон "Санба" на Філіппінах евакуювали понад 20 тисяч осіб

Буря почалася в другій половині дня 20 березня. Сильний вітер повалив 80 дерев, цивільна оборона міста повідомила про більше ніж 50 підтоплень, передає Floodlist.

Через повені в окрузі Агуа-Раса в одному з будинків обвалилася стіна, у результаті загинула людина. У районі Барра-Фунда втопилася дитина. Третій загиблий став жертвою дерева, що впало.

Зазначається, що через негоду евакуювали більше тисячі людей.

Нагадаємо, жертвами потужного тропічного шторму на Мадагаскарі стали не менше 20 людей.

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