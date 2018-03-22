У Чернівецькій області рятувальники звільнили зі снігових заметів більше 10 автомобілів

13:43, 22 березня 2018
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У заметах застрягли 11 вантажівок та один автобус.

У Чернівецькій області у снігових заметах застрягли автомобілі / ДСНС
У Чернівецькій області у снігових заметах застрягли автомобілі / ДСНС

Протягом минулої доби у Чернівецькій області рятувальники звільнили зі снігових заметів 11 вантажних автомобілів та один пасажирський автобус.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, по допомогу до рятувальників м. Кіцманя звернувся водій вантажівки, яка через ожеледицю на дорозі поблизу села Мамаївці з’їхала у кювет. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 9 відбуксирували вантажівку, після чого водій продовжив рух.

На околиці м. Вижниці рятувальники відбуксирували вантажний автомобіль, котрий не зміг подолати підйомну ділянку шляху та застряг на дорозі. А в м. Сторожинці на об'їзній дорозі працівники Державної пожежно-рятувальної частини №12 проводили заходи з буксирування 6 вантажних автомобілів. На засніженій дорозі вантажівки припинили рух, що призвело до утворення затору. Рятувальники відбуксирували авто, завдяки чому рух транспорту було відновлено.

Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими чотири населені пункти.

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