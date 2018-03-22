У Чилі стався потужний землетрус

15:09, 22 березня 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Калама.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 22 березня, в Чилі стався землетрус магнітудою 4,8.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 119 км на півночі від міста Калама. Осередок землетрусу залягав на глибині 117,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Перу постраждали більше 100 осіб. Так, 104 людини отримали травми, 780 сімей і стільки ж будинків постраждали після землетрусу.

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