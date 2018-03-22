В Україні завтра збережеться холодна погода, на півдні пройдуть снігопади (відеопрогноз)

Місцями до -12°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 березня, в Україні практично без опадів, в центрі до -12°.

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На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікують снігопади і дощі. Температура до -3°.

На заході України без опадів. Температура до -10°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до -10°. У центрі без опадів, температура до -12°.

За народним прогнозом, 23 березня ознаки нежиті у здорової людини - до мокрої погоди.

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