В Україні завтра збережеться холодна погода, на півдні пройдуть снігопади (відеопрогноз)

16:30, 22 березня 2018
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Місцями до -12°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 березня, в Україні практично без опадів, в центрі до -12°.

У Чернівецькій області рятувальники звільнили зі снігових заметів більше 10 автомобілів

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікують снігопади і дощі. Температура до -3°.

На заході України без опадів. Температура до -10°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до -10°. У центрі без опадів, температура до -12°.

За народним прогнозом, 23 березня ознаки нежиті у здорової людини - до мокрої погоди.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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