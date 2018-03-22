У Києві завтра без опадів, вночі похолодає до -10°

17:00, 22 березня 2018
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Вдень температура підніметься до +1°.

У Києві завтра без опадів / Фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 березня в Києві без опадів, температура до -10°.

У Чернівецькій області рятувальники звільнили зі снігових заметів більше 10 автомобілів

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -4°. Вітер мінливий, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 березня, в Україні практично без опадів, в центрі до -12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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