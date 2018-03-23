В Україні сьогодні практично без опадів, у всіх областях утримається холодна погода (карта)

08:09, 23 березня 2018
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У центрі до -12°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 23 березня, в Україні практично без опадів, в центрі до -12°.

В Україні через негоду залишаються знеструмленими чотири населені пункти

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікують снігопади і дощі. Температура до -3°.

На заході України без опадів. Температура до -10°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до -10°. У центрі без опадів, температура до -12°.

Прогноз на 23 березня / УНІАН
Прогноз на 23 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 березня ознаки нежиті у здорової людини - до мокрої погоди.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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