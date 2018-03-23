У Києві сьогодні буде сонячно, вдень температура до +1°

Увечері в столиці похолодає.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 березня в Києві без опадів, температура до -10°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -4°. Вітер мінливий, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 березня, в Україні практично без опадів, в центрі до -12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.