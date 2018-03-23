У Києві сьогодні буде сонячно, вдень температура до +1°
Увечері в столиці похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 23 березня в Києві без опадів, температура до -10°.
В Україні через негоду залишаються знеструмленими чотири населені пункти
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +1°, ввечері - до -4°. Вітер мінливий, до 3,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:57, а зайде у 18:13.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 23 березня, в Україні практично без опадів, в центрі до -12°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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