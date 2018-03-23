Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Можливе підтоплення незаселених ділянок міста Вилкове.

На Дунаї очікується підйом рівня води / УНІАН

Сьогодні, 23 березня, на річці Дунай очікується підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"23 березня на р. Дунай біля м. Вилкове, внаслідок впливу нагінного вітру, очікується рівень води 150-160 см, при досягненні і перевищені відмітки 155 см, можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 березня, в Україні практично без опадів, в центрі до -12°.