Острів Крит накрила піщана буря

Багато місцевих жителів страждають через проблеми з диханням.

Крит накрила піщана буря / twitter.com/kretawandelen

Африканський пил накрив грецький острів Крит, офарбивши небо в оранжево-червоний колір.

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Через пил видимість не перевищує кілька сотень метрів, багато людей страждають через проблеми з диханням, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеве видання cretalive.gr.

"Неймовірне явище погоди спостерігається на Криті протягом останніх кількох годин. Африканський пил покрив острів, небо почервоніло. Усе нагадує пустелю, у порту Іракліона і в Агіа Пелагія море "зникло" з горизонту", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі виходять на вулицю в масках або закриваючи обличчя хустинками, деякі використовують протигази.

Метеорологи кажуть, що причиною бурі став дуже високий тиск, рух повітря почався з узбережжя Північної Африки і з заходу прийшов на острів, у результаті теплі повітряні маси принесли з собою пил.

Нагадаємо, на сході Казахстану пройшла піщана буря. Сильний вітер зірвав покрівлі 35 об'єктів. До їхнього числа входять будівлі житлового приміщення, господарських споруд, об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури.