Погода на вихідні: у більшості областей України буде холодно і без опадів (карта)
Місцями очікується до -16°.
На вихідних у більшості областей України утримається холодна погода, опадів не очікується.
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці без опадів, температура повітря вночі -5°, вдень +2°. У неділю мінлива хмарність, -4°...+1°.
В Україні сьогодні практично без опадів, у всіх областях утримається холодна погода (карта)
У Львові завтра сонячно, вночі -7°, вдень +2°. Без опадів, -8°...+5°.
У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -5°, вдень +6°, сонячно.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -7°...+2°. У неділю до -6°, мінлива хмарність.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю -7°...0°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі -8°, вдень 0°. У неділю -9°...-°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю сонячно, температура повітря -6°...0°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, -1°...+7°. У неділю +1°...+6°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -3°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до +3°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень +1°. У неділю температура до -7°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю -8°...+1°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сонячно, температура до -14°. У неділю без опадів, вночі -12°, вдень +3°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -16°, вдень +3°. У неділю без опадів, вночі -13°, вдень до +5°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю температура до -11°, сонячно.
У Сваляві завтра без опадів, -10°, в неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -8° ...+6°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°