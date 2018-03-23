Погода на вихідні: у більшості областей України буде холодно і без опадів (карта)

Місцями очікується до -16°.

На вихідних в Україні буде холодно / Фото УНІАН

На вихідних у більшості областей України утримається холодна погода, опадів не очікується.

Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці без опадів, температура повітря вночі -5°, вдень +2°. У неділю мінлива хмарність, -4°...+1°.

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У Львові завтра сонячно, вночі -7°, вдень +2°. Без опадів, -8°...+5°.

У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень +3°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -5°, вдень +6°, сонячно.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря -7°...+2°. У неділю до -6°, мінлива хмарність.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю -7°...0°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі -8°, вдень 0°. У неділю -9°...-°, без опадів.

Прогноз на 24 березня / УНІАН

Прогноз на 25 березня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю сонячно, температура повітря -6°...0°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, -1°...+7°. У неділю +1°...+6°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі -3°, вдень +4°. У неділю без опадів, температура до +3°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -12°, вдень +1°. У неділю температура до -7°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі -9°, вдень +1°. У неділю -8°...+1°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сонячно, температура до -14°. У неділю без опадів, вночі -12°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -16°, вдень +3°. У неділю без опадів, вночі -13°, вдень до +5°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до -12°. У неділю температура до -11°, сонячно.

У Сваляві завтра без опадів, -10°, в неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -8° ...+6°.

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