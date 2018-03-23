У Каліфорнії стався землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У США стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У п'ятницю, 23 березня, в американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 4,7.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 22 км на північний захід від населеного пункту Петролія. Осередок землетрусу залягав на глибині 21 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб.