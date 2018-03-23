Жителів Львівської області попереджають про ожеледицю на дорогах

14:41, 23 березня 2018
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Водіїв просять бути обережними та уважними під час керування автомобілем.

На Львівщині зберігається ожеледиця / Фото УНІАН
На Львівщині зберігається ожеледиця / Фото УНІАН

Сьогодні, 23 березня, на дорогах Львівської області очікується ожеледиця.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на центр з гідрометеорології регіону.

Рятувальники звертаються до водіїв з проханням бути обережними та уважними під час керування автомобілем.

При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

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