Жителів Львівської області попереджають про ожеледицю на дорогах
Водіїв просять бути обережними та уважними під час керування автомобілем.
Сьогодні, 23 березня, на дорогах Львівської області очікується ожеледиця.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на центр з гідрометеорології регіону.
Рятувальники звертаються до водіїв з проханням бути обережними та уважними під час керування автомобілем.
При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.
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