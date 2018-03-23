Жителів Львівської області попереджають про ожеледицю на дорогах

Водіїв просять бути обережними та уважними під час керування автомобілем.

На Львівщині зберігається ожеледиця / Фото УНІАН

Сьогодні, 23 березня, на дорогах Львівської області очікується ожеледиця.

Читайте також Погода на вихідні: у більшості областей України буде холодно і без опадів (карта)

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області з посиланням на центр з гідрометеорології регіону.

Рятувальники звертаються до водіїв з проханням бути обережними та уважними під час керування автомобілем.

При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.