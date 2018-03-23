Шторм на північному сході США: троє людей загинули, 100 тисяч будинків залишилися без електрики

Через негоду закрито школи і державні установи.

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Сніговий шторм "Тобі", який пройшов півнівчним сходом США, призвів до загибелі трьох осіб.

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Літня жінка загинула у штаті Нью-Джерсі, у Нью-Йорку одна людина загинула в результаті ДТП. Третьою жертвою негоди стала мешканка міста Беллмор, повідомляє The Weather Channel.

Також зазначається, що через шторм понад 100 тисяч будинків залишилися без електрики, у регіоні закриті школи і державні установи.

Нагадаємо, черговий сніговий шторм обрушився на Нью-Йорк (США). У трьох аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів, у всіх громадських школах призупинені заняття.