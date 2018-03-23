Шторм на північному сході США: троє людей загинули, 100 тисяч будинків залишилися без електрики

15:43, 23 березня 2018
112

Через негоду закрито школи і державні установи.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сніговий шторм "Тобі", який пройшов півнівчним сходом США, призвів до загибелі трьох осіб.

Сильна злива накрила бразильське місто Сан-Паулу, троє людей загинули

Літня жінка загинула у штаті Нью-Джерсі, у Нью-Йорку одна людина загинула в результаті ДТП. Третьою жертвою негоди стала мешканка міста Беллмор, повідомляє The Weather Channel.

Також зазначається, що через шторм понад 100 тисяч будинків залишилися без електрики, у регіоні закриті школи і державні установи.

Нагадаємо, черговий сніговий шторм обрушився на Нью-Йорк (США). У трьох аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів, у всіх громадських школах призупинені заняття.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)
Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео) Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео)
У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
48 %
769 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин