У Кіровоградській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів

16:07, 23 березня 2018
72

Ніхто не постраждав.

ДСНС
У Кіровоградській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів / ДСНС

Протягом доби у Кіровоградській області рятувальники витягнули чотири автомобілі зі снігових заметів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Голованівському районі поблизу с. Межирічка рятувальники відбуксирували на безпечну ділянку дороги вантажний автомобіль, де він продовжив рух самостійно. Згодом у Добровеличківському районі між селами Григорівка та Новопетрівка рятувальники м. Помічна відбуксирували вантажівку з кювету на безпечний відрізок автошляху. Рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Компаніївка відбуксирували мікроавтобус поблизу с. Першотравенка.

23 березня поблизу смт Добровеличківка потребував допомоги легковий автомобіль. Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківка оперативно надали допомогу по буксируванню цього транспортного засобу.

Нагадаємо, 23 березня на дорогах Львівської області очікується ожеледиця.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
48 %
769 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин