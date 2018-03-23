Ніхто не постраждав.

У Кіровоградській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів / ДСНС

Протягом доби у Кіровоградській області рятувальники витягнули чотири автомобілі зі снігових заметів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Голованівському районі поблизу с. Межирічка рятувальники відбуксирували на безпечну ділянку дороги вантажний автомобіль, де він продовжив рух самостійно. Згодом у Добровеличківському районі між селами Григорівка та Новопетрівка рятувальники м. Помічна відбуксирували вантажівку з кювету на безпечний відрізок автошляху. Рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Компаніївка відбуксирували мікроавтобус поблизу с. Першотравенка.

23 березня поблизу смт Добровеличківка потребував допомоги легковий автомобіль. Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківка оперативно надали допомогу по буксируванню цього транспортного засобу.

Нагадаємо, 23 березня на дорогах Львівської області очікується ожеледиця.