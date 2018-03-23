У Кіровоградській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів
Ніхто не постраждав.
Протягом доби у Кіровоградській області рятувальники витягнули чотири автомобілі зі снігових заметів.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Голованівському районі поблизу с. Межирічка рятувальники відбуксирували на безпечну ділянку дороги вантажний автомобіль, де він продовжив рух самостійно. Згодом у Добровеличківському районі між селами Григорівка та Новопетрівка рятувальники м. Помічна відбуксирували вантажівку з кювету на безпечний відрізок автошляху. Рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Компаніївка відбуксирували мікроавтобус поблизу с. Першотравенка.
23 березня поблизу смт Добровеличківка потребував допомоги легковий автомобіль. Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківка оперативно надали допомогу по буксируванню цього транспортного засобу.
Нагадаємо, 23 березня на дорогах Львівської області очікується ожеледиця.
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