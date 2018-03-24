Весна прийшла: сьогодні в Україні сонячна погода, температура до +5°

Вночі температура повітря впаде нижче 0.

До України прийшла весняна погода / фото УНІАН

У суботу, 24 березня, антициклон принесе до України сонячну та теплу погоду. Вдень повітря прогріється до +5°.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що температура вночі опуститься нижче 0.

"24-го березня над Україною розляжеться антициклон. А це означає, що вдень у суботу буде багато сонця, синього неба і білих хмарок. Тобто, прийде красива погода. Навіть денна температура повітря березневими дорогими парфумами покропить повітря - в Україні до +1+5 градусів. Ну, хіба трохи до -1-3 градусів. Найближча ніч, щоправда, буде з нюансами. Чорноморський циклон закине мокрого снігу та дощу на Південь України. Опади дотягнуться до Дніпра, Донецька та Кропивницького. Але це - лише вночі", написала синоптик.

За прогнозом Діденко, у Києві на вихідних суттєвих опадів не очікується. Начні заморозки можуть стати причиною ожеледиці, хоча загалом очікується суха погода.

Як повідомляв УНІАН, сніговий шторм "Тобі", який пройшов півнівчним сходом США, призвів до загибелі трьох осіб.