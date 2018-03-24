В Одеській області Дунай вийшов з берегів, у небезпеці опинилися жителі прибережної зони Вилкового

Правоохоронці патрулюють вулиці міста з метою запобігання фактам мародерства та надання посильної допомоги людям.

На допомогу місцевим жителям з'їхалися зведені загони поліції і Нацгвардії \ фото УНІАН

В Одеській області річка Дунай вийшла з берегів, у небезпеці опинилися жителі прибережної зони міста Вилкове.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, з 23 березня через танення снігу і рясні опади вода в Дунаї перевищив критичну позначку і вийшла з берегів.

«У небезпеці опинилися жителі прибережної зони міста Вилкове Кілійського району. На допомогу місцевим жителям з'їхалися зведені загони поліції і Нацгвардії, розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», - повідомили в главку.

Наразі правоохоронці патрулюють вулиці міста і стежать за правопорядком. Увагу поліцейських, насамперед, зосереджено на недопущенні мародерства і надання посильної допомоги всім, хто її потребує.

Відзначається, що працівники поліції готові приступити до евакуації городян. Ведеться постійний моніторинг ситуації на території підтоплення, за його результатами ухвалюватимуться відповідні рішення щодо подальших дій правоохоронців.

За словами начальника управління Дмитра Головіна, зараз особовий склад забезпечує охорону громадського порядку біля об'єктів, які потребують першочергового захисту в разі погіршення ситуації.

«Також здійснюється посилене патрулювання з метою своєчасного виявлення підтоплених і зруйнованих ділянок доріг, а також місць, де рух транспорту повністю або частково заблоковано. Правоохоронці готові до ускладнення ситуації і в разі необхідності - надавати допомогу постраждалим від повені», - сказав Головін.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, 24-26 березня на українській ділянці Дунаю біля Вилкового очікуються коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення позначки затоплення понижених незаселених ділянок міста).

На 8.00 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста.