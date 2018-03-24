25 березня погода буде весняною, але ще з заморозками

У більшості областей вітер буде південно-західним, а у південних та східних – північним до 5-10 метрів за секунду.

Ілюстрація / REUTERS

У неділю, 25 березня, практично по всій території України очікується сонячна і по-справжньому весняна погода, лише вночі ще можливі заморозки.

За даними Укргідрометцентру, у неділю у всіх областях України буде без опадів, проте водіям варто остерігатись ожеледиці на дорогах.

У більшості областей вітер буде південно-західним, а у південних та східних – північним до 5-10 метрів за секунду.

У західних областях, зокрема у Карпатах, температура повітря вночі може опускатись навіть до -10, проте вдень повсюди буде сонячно і стовпчики термометрів піднімуться вище за нуль.

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Прогноз погоди на неділю, 25 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +6…+8

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +5…+7

Вінниця – +4…+6

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – 0…+2

Київ – +3…+5