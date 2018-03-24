25 березня погода буде весняною, але ще з заморозками
У більшості областей вітер буде південно-західним, а у південних та східних – північним до 5-10 метрів за секунду.
У неділю, 25 березня, практично по всій території України очікується сонячна і по-справжньому весняна погода, лише вночі ще можливі заморозки.
За даними Укргідрометцентру, у неділю у всіх областях України буде без опадів, проте водіям варто остерігатись ожеледиці на дорогах.
У більшості областей вітер буде південно-західним, а у південних та східних – північним до 5-10 метрів за секунду.
У західних областях, зокрема у Карпатах, температура повітря вночі може опускатись навіть до -10, проте вдень повсюди буде сонячно і стовпчики термометрів піднімуться вище за нуль.
Весна прийшла: сьогодні в Україні сонячна погода, температура до +5°
Прогноз погоди на неділю, 25 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +4…+6
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – 0…+2
Київ – +3…+5
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°