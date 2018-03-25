У Грузії на гірськолижному курорті випав червоний сніг (фото)
Опади з пилом пройшли і в Тбілісі.
Піщана буря з Північної Африки досягла Грузії. На гірськолижному курорті Годердзі у високогірній Аджарії відпочиваючі катаються по червоному снігу.
Кадри з наслідками цього природного явища курорт розмістив у Facebook.
Синоптики розповідають, що дрібний пил не обов'язково випадає разом з опадами й зафарбовує сніг.
Опади з пилом пройшли і в Тбілісі.
Крім того пил ще й залишається в повітрі — небо над багатьма регіонами Грузії затягнуте жовтим туманом.
Last days' rain and snow brought lots of sand from the desert to the #Caucasus. Over #Batumi impressive cloud formation and colored snow at #goderdzi ski resort @HereGeorgia #Georgia pic.twitter.com/pUDayt9n0e— Arad Benkö (@AradBenkoe) March 25, 2018
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області випав помаранчевий сніг. Це явище також пояснили бурями в Африці.
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