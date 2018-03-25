У Грузії на гірськолижному курорті випав червоний сніг (фото)

16:13, 25 березня 2018
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Опади з пилом пройшли і в Тбілісі.

Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі / фото Facebook.com/GoderdziResorts
Помаранчевий сніг випав на гірськолижному курорті Годердзі / фото Facebook.com/GoderdziResorts

Піщана буря з Північної Африки досягла Грузії. На гірськолижному курорті Годердзі у високогірній Аджарії відпочиваючі катаються по червоному снігу.

Кадри з наслідками цього природного явища курорт розмістив у Facebook.

Синоптики розповідають, що дрібний пил не обов'язково випадає разом з опадами й зафарбовує сніг.

На гірськолижному курорті випав червоний сніг / фото Facebook.com/GoderdziResorts
На гірськолижному курорті випав червоний сніг / фото Facebook.com/GoderdziResorts

Опади з пилом пройшли і в Тбілісі.

Крім того пил ще й залишається в повітрі — небо над багатьма регіонами Грузії затягнуте жовтим туманом.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області випав помаранчевий сніг. Це явище також пояснили бурями в Африці.

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