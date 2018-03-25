26 березня дощі та сонце розділять Україну
Середня денна температура повітря становитиме +3+11 градусів.
Погода в понеділок, 26 березня, в Україні буде по-весняному теплою. Щоправда, поки в низці областей світитиме сонце, в частині регіонів буде похмуро та литимуть дощі.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, сонячною та сухою погода буде майже у всіх областях Західної України: на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині. При цьому дощитиме на Хмельниччині та Вінниччині.
Середня денна температура повітря становитиме +3+11 градусів.
Погода на вихідні: у більшості областей України буде холодно і без опадів (карта)
Щодо решти території України, яку потішить весняне сонце, то ясної погоди в понеділок також варто очікувати на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині.
Водночас 26 березня в центрі та на півдні України литимуть дощі. Так, мокро буде на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, Одещині та в Криму.
Середня температура вдень у центрі Україні сягне +2+8 градусів, а на півдні – +3+12 градусів.
Прогноз погоди не понеділок, 26 березня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +6…+8
Вінниця – +4…+6
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +2…+4
Суми – 0…+2
Полтава – +2…+4
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +4…+6
Харків – +1…+3
Київ – +4…+6
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°