В Україні сьогодні потепліє, практично без опадів (карта)
Місцями до +12°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 березня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.
У Кіровоградській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів
На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +12°.
На заході України без опадів. Температура до +10°.
У північних областях сонячно. Температура до +5°. У центрі без опадів, температура до +6°.
За народним прогнозом, якщо 26 березня галки збираються гуртом під вечір і кричать — до ясної погоди. Тетерів сидить на березі — до негоди. Миші польові йдуть із заплави річки — до сильної повені, вода підніметься вище звичайного.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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