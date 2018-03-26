В Україні сьогодні потепліє, практично без опадів (карта)

08:11, 26 березня 2018
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Місцями до +12°.

Сьогодні В Україні потеплішає / УНІАН
Сьогодні в Україні потеплішає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 березня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

У Кіровоградській області рятувальники звільнили чотири автомобілі зі снігових заметів

На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +12°.

На заході України без опадів. Температура до +10°.

У північних областях сонячно. Температура до +5°. У центрі без опадів, температура до +6°.

Прогноз на 26 березня / УНІАН
Прогноз на 26 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 26 березня галки збираються гуртом під вечір і кричать — до ясної погоди. Тетерів сидить на березі — до негоди. Миші польові йдуть із заплави річки — до сильної повені, вода підніметься вище звичайного.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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