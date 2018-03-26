У Києві сьогодні буде сонячно, вдень до +5°

Увечері в столиці похолодає до +2°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 26 березня, у Києві без опадів, температура до +5°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +5°, ввечері +2°. Вітер південний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:55, а зайде в 18:15.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Україні практично без опадів, на півдні до +6°.

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