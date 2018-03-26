Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Біля міста Вилкове можливе затоплення незаселених ділянок.
Найближчими днями на річках та водосховищах України очікується поступове послаблення льодоставу.
У Києві сьогодні буде сонячно, вдень до +5°
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, 26 березня на український ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста).
З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги.
Нагадаємо, 26 березня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+15°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+12°... +4°
-
Житомир+15°... +7°
-
Запоріжжя+14°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +4°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+16°... +6°
-
Луганськ+11°... +4°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+18°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+15°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+17°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 15 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +15 °
Вологість: 48 %
Тиск: 769 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Фаза місяця:
Стрічка новин