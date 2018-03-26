Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

09:31, 26 березня 2018
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Біля міста Вилкове можливе затоплення незаселених ділянок.

На річках України очікується послаблення льодоставу / УНІАН
На річках України очікується послаблення льодоставу / УНІАН

Найближчими днями на річках та водосховищах України очікується поступове послаблення льодоставу.

У Києві сьогодні буде сонячно, вдень до +5°

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, 26 березня на український ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста).

З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги.

Нагадаємо, 26 березня в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

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