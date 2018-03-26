В Японії стався потужний землетрус

10:48, 26 березня 2018
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Загрози цунамі немає.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,1 стався 25 березня в акваторії японського острова Хатідзьо.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Епіцентр землетрусу знаходився на схід від острова Хатідзьо, що відноситься до групи островів Ідзу. Гіпоцентр залягав на глибині 40 км. Загрози цунамі немає.

Нагадаємо, 23 березня в американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 4,7.

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