В Японії стався потужний землетрус

Загрози цунамі немає.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрус магнітудою 6,1 стався 25 березня в акваторії японського острова Хатідзьо.

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Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Епіцентр землетрусу знаходився на схід від острова Хатідзьо, що відноситься до групи островів Ідзу. Гіпоцентр залягав на глибині 40 км. Загрози цунамі немає.

Нагадаємо, 23 березня в американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 4,7.