В Японії стався потужний землетрус
Загрози цунамі немає.
Землетрус магнітудою 6,1 стався 25 березня в акваторії японського острова Хатідзьо.
Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.
Епіцентр землетрусу знаходився на схід від острова Хатідзьо, що відноситься до групи островів Ідзу. Гіпоцентр залягав на глибині 40 км. Загрози цунамі немає.
Нагадаємо, 23 березня в американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 4,7.
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