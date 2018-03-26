Погода на тиждень: до України нарешті прийде справжня весна (карта)
У суботу місцями потепліє до +18°
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні потепліє, у вівторок-четвер очікуються опади.
В Україні сьогодні потепліє, практично без опадів (карта)
У понеділок в Україні практично без опадів. На півночі до +6°, у центрі та на заході до +9°. На сході стовпчик термометра підніметься до +7°, на півдні до +12°.
У вівторок, 27 березня, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +14°.
У середу, 28 березня, місцями очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +10°. В інших регіонах до +9°.
У четвер местми пройдуть дощі і сніг. Вночі по країні -3°...+4°, вдень на заході до +13°.
У п'ятницю практично без опадів. На заході та півдні до +14°, в інших регіонах +5°...+12°.
31 березня і 1 квітня в Україні без опадів, очікується потепління. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до +1°, на решті території +3°...+7°. Вдень температура по країні +7°...+18°. У неділю вночі на півночі до +1°, вдень в Україні від +7° до +15°.
Народний прогноз
26 березня. Галки збираються гуртом під вечір і кричать — до ясної погоди. Миші польові йдуть із заплави річки — до сильної повені, вода підніметься вище звичайного. 27 березня - якщо кричать галки, а дятел довбає по дереву, погода буде сонячною.
28 березня відзначається день лісового Залицяння. У цей день прийнято ходити в ліс і дякувати йому за те, що він дає людям гриби і ягоди. Чайка прилетіла — скоро лід піде.
29 березня кішка, яка точить кігті, говорить про похолодання. Сніг тане одночасно з північної та південної сторін мурашника — літо буде надзвичайно спекотним й довгим. Якщо лід сходить швидко — до хорошого року. 30 березня, якщо собака завив, потрібно звернути увагу на його хвіст. Опущений хвіст - до поганої погоди, піднятий вгору - до потепління.
31 березня - якщо у цей день зацвіла мати-й-мачуха, значить, літо буде теплим. 1 квітня - Хризанфа і Дар'ї мучеників. Якщо Хризанф погожий — буде хороший рік.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°