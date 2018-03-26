Погода на тиждень: до України нарешті прийде справжня весна (карта)

У суботу місцями потепліє до +18°

Цього тижня в Україні потепліє / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні потепліє, у вівторок-четвер очікуються опади.

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У понеділок в Україні практично без опадів. На півночі до +6°, у центрі та на заході до +9°. На сході стовпчик термометра підніметься до +7°, на півдні до +12°.

Прогноз на 26 березня / УНІАН

У вівторок, 27 березня, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг. На півдні до +14°.

Прогноз на 27 березня / УНІАН

У середу, 28 березня, місцями очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +10°. В інших регіонах до +9°.

Прогноз на 28 березня / УНІАН

У четвер местми пройдуть дощі і сніг. Вночі по країні -3°...+4°, вдень на заході до +13°.

Прогноз на 29 березня / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. На заході та півдні до +14°, в інших регіонах +5°...+12°.

Прогноз на 30 березня / УНІАН

31 березня і 1 квітня в Україні без опадів, очікується потепління. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до +1°, на решті території +3°...+7°. Вдень температура по країні +7°...+18°. У неділю вночі на півночі до +1°, вдень в Україні від +7° до +15°.

Прогноз на 31 березня / УНІАН

Прогноз на 1 квітня / УНІАН

Народний прогноз

26 березня. Галки збираються гуртом під вечір і кричать — до ясної погоди. Миші польові йдуть із заплави річки — до сильної повені, вода підніметься вище звичайного. 27 березня - якщо кричать галки, а дятел довбає по дереву, погода буде сонячною.

28 березня відзначається день лісового Залицяння. У цей день прийнято ходити в ліс і дякувати йому за те, що він дає людям гриби і ягоди. Чайка прилетіла — скоро лід піде.

29 березня кішка, яка точить кігті, говорить про похолодання. Сніг тане одночасно з північної та південної сторін мурашника — літо буде надзвичайно спекотним й довгим. Якщо лід сходить швидко — до хорошого року. 30 березня, якщо собака завив, потрібно звернути увагу на його хвіст. Опущений хвіст - до поганої погоди, піднятий вгору - до потепління.

31 березня - якщо у цей день зацвіла мати-й-мачуха, значить, літо буде теплим. 1 квітня - Хризанфа і Дар'ї мучеників. Якщо Хризанф погожий — буде хороший рік.

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