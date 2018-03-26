У середу в Україні знову похолодає та пройде мокрий сніг

13:39, 26 березня 2018
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Вночі 28 березня майже по всій країні очікується мінусова температура.

У середу до України повернеться сніг / УНІАН
У середу до України повернеться сніг / УНІАН

У середу, 28 березня, до України повернеться похолодання та мокрий сніг.

В Україні сьогодні потепліє, практично без опадів (карта)

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко,

"Уважно. У середу очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг. Але вже надалі - ніяких мінусів навіть вночі", - пише вона.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у середу мокрий сніг пройде місцями на заході та півночі України. Вночі майже по всій країні очікується мінусова температура.

Нагадаємо, цього тижня в Україні потепліє, у вівторок-четвер очікуються опади.

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