У середу в Україні знову похолодає та пройде мокрий сніг
Вночі 28 березня майже по всій країні очікується мінусова температура.
У середу, 28 березня, до України повернеться похолодання та мокрий сніг.
В Україні сьогодні потепліє, практично без опадів (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко,
"Уважно. У середу очікується короткочасне похолодання і мокрий сніг. Але вже надалі - ніяких мінусів навіть вночі", - пише вона.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у середу мокрий сніг пройде місцями на заході та півночі України. Вночі майже по всій країні очікується мінусова температура.
Нагадаємо, цього тижня в Україні потепліє, у вівторок-четвер очікуються опади.
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