В Ірані спалахнули лісові пожежі

Від пожеж постраждали провінції Гілян і Мазендеран.

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В іранських провінціях Гілян і Мазендеран 24 березня спалахнули лісові пожежі.

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Зараз тривають роботи з гасіння, передає Сіньхуа з посиланням на місцеве інформаційне агентство Таснім.

Наразі відчувається гостра потреба у вертольотах для гасіння пожежі з повітря. Наголошується, що жителі довколишніх сіл і міст вже евакуйовані. Дороги в сусідніх районах тимчасово перекрито.

Нагадаємо, в австралійському штаті Новий Південний Уельс площа лісової пожежі перевищила 1 тис. гектарів.