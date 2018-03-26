В Ірані спалахнули лісові пожежі

14:49, 26 березня 2018
35

Від пожеж постраждали провінції Гілян і Мазендеран.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

В іранських провінціях Гілян і Мазендеран 24 березня спалахнули лісові пожежі.

Жертвами лісової пожежі в Індії стали дев'ять осіб

Зараз тривають роботи з гасіння, передає Сіньхуа з посиланням на місцеве інформаційне агентство Таснім.

Наразі відчувається гостра потреба у вертольотах для гасіння пожежі з повітря. Наголошується, що жителі довколишніх сіл і міст вже евакуйовані. Дороги в сусідніх районах тимчасово перекрито.

Нагадаємо, в австралійському штаті Новий Південний Уельс площа лісової пожежі перевищила 1 тис. гектарів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)
Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео) Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 15 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
48 %
769 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин