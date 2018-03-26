Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Кімбе.

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У понеділок, 26 березня, у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,6.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 149 км на схід від міста Кімбе. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,1 стався 25 березня в акваторії японського острова Хатідзьо.