У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,6

15:43, 26 березня 2018
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від міста Кімбе.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 26 березня, у Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,6.

Число жертв землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї зросло до 80 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 149 км на схід від міста Кімбе. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,1 стався 25 березня в акваторії японського острова Хатідзьо.

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