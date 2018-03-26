Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13° (відеопрогноз)

16:30, 26 березня 2018
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Без опадів буде на півдні і півночі країни.

Завтра в Україні очікуються опади / Фото УНІАН
Завтра в Україні очікуються опади / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

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На сході дощі та мокрий сніг, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +8°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +8°. У центрі пройдуть дощі, температура до +8°.

За народним прогнозом, якщо 27 березня кричать галки, а дятел довбає по дереву, то погода буде сонячною.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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