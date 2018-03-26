Завтра в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13° (відеопрогноз)
Без опадів буде на півдні і півночі країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 27 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.
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На сході дощі та мокрий сніг, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +8°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +8°. У центрі пройдуть дощі, температура до +8°.
За народним прогнозом, якщо 27 березня кричать галки, а дятел довбає по дереву, то погода буде сонячною.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 27 березня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+12°... +4°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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