В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні потепліє до +13° (карта)

08:15, 27 березня 2018
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На сході очікується мокрий сніг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

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На сході дощі та мокрий сніг, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +8°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +8°. У центрі пройдуть дощі, температура до +8°.

Прогноз на 27 березня / УНІАН
Прогноз на 27 березня / УНІАН

За народним прогнозом, якщо 27 березня кричать галки, а дятел довбає по дереву, то погода буде сонячною.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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