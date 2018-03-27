У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +8°

08:30, 27 березня 2018
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Увечері похолодає до +4°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 27 березня, в Києві без опадів, температура до +8°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 2,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:48, а зайде о 19:19.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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