Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 27 березня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 84 км на схід від населеного пункту Пуерто Мадеро. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб.