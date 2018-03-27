У Мексиці стався землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У вівторок, 27 березня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,5.
В Японії стався потужний землетрус
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 84 км на схід від населеного пункту Пуерто Мадеро. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб.
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