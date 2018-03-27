У Мексиці стався землетрус

09:43, 27 березня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 27 березня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,5.

В Японії стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 84 км на схід від населеного пункту Пуерто Мадеро. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 6,7 в Папуа-Новій Гвінеї загинули 18 осіб.

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