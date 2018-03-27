З 27 березня на дніпровських водосховищах очікується початок руйнування льоду
На річках і водосховищах очікується поступове ослаблення льодоставу, на річках Правобережжя - руйнування і очищення від льоду.
З 27 березня на дніпровських водосховищах (окрім Каховського водосховища, де льодових явищ немає) очікується початок руйнування льоду.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +8°
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Також синоптики відзначають, що на річках і водосховищах очікується поступове ослаблення льодоставу, на річках Правобережжя - руйнування і очищення від льоду.
Крім того, 27-30 березня на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.) у зв'язку з проходженням хвилі водопілля очікується збереження небезпечних рівнів води (в межах 155-165 см над нулем поста), під час яких спостерігається затоплення понижених незаселених ділянок у місті.
Нагадаємо, 27 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.
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