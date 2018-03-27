Провінція Гаутенг у Південній Африці постраждала від сильного шторму

11:48, 27 березня 2018
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Сильний вітер повалив дерева, а зливи затопили кілька доріг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Частини провінції Гаутенг в Південно-Африканській республіці постраждали від сильного шторму.

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У деяких районах за 24 години випала місячна норма опадів, передає Floodlist.

Найсильніше постраждали райони поруч з Йоганнесбургом і Преторією. Тут сильний вітер повалив дерева, а зливи затопили кілька доріг, що викликало проблеми з рухом транспорту.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у результаті сильної зливи в Сан-Паулу (Бразилія) загинули троє людей.

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