Провінція Гаутенг у Південній Африці постраждала від сильного шторму
Сильний вітер повалив дерева, а зливи затопили кілька доріг.
Частини провінції Гаутенг в Південно-Африканській республіці постраждали від сильного шторму.
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У деяких районах за 24 години випала місячна норма опадів, передає Floodlist.
Найсильніше постраждали райони поруч з Йоганнесбургом і Преторією. Тут сильний вітер повалив дерева, а зливи затопили кілька доріг, що викликало проблеми з рухом транспорту.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у результаті сильної зливи в Сан-Паулу (Бразилія) загинули троє людей.
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