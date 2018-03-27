Потужний вітер в Азербайджані повалив дерева та рекламні щити

Деякі місцеві жителі звернулися за медичною допомогою.

Ілюстрація / REUTERS

Потужний вітер в Азербайджані зніс дахи, повалив дерева та рекламні щити і обірвав лінії електропередач.

Читайте також Шторм на північному сході США: троє людей загинули, 100 тисяч будинків залишилися без електрики

Через негоду постралали Джалілабадський, Гейгельський, Дашкесанський і Масаллинський райони, передає "РИА Новости".

Так, у місті Масалли вітром повалено десятки стовпів зв'язку і ЛЕП. На деяких вулицях обмежено рух транспорту. У Дашкесані пошкоджено понад 80 будівель, деякі місцеві жителі звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, частини провінції Гаутенг в Південно-Африканській республіці постраждали від сильного шторму.