Потужний вітер в Азербайджані повалив дерева та рекламні щити

12:44, 27 березня 2018
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Деякі місцеві жителі звернулися за медичною допомогою.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Потужний вітер в Азербайджані зніс дахи, повалив дерева та рекламні щити і обірвав лінії електропередач.

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Через негоду постралали Джалілабадський, Гейгельський, Дашкесанський і Масаллинський райони, передає "РИА Новости".

Так, у місті Масалли вітром повалено десятки стовпів зв'язку і ЛЕП. На деяких вулицях обмежено рух транспорту. У Дашкесані пошкоджено понад 80 будівель, деякі місцеві жителі звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, частини провінції Гаутенг в Південно-Африканській республіці постраждали від сильного шторму.

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