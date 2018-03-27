Середа принесе в Україну похолодання - синоптик
Опадів не очікується лише на Луганщині та Донеччині.
У середу, 28 березня, в Україні похолодає, пройде мокрий сніг.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +8°
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"28 березня мокрий сніг ймовірний у північних областях України, подекуди на заході, у Харківській області, можливо, дотягне до Полтавщини, Черкащини та північних районів Вінницької області. На решті території - періодичний дощ. На Луганщині та Донеччині - істотні опади навряд", - пише вона.
За словами Діденко, температура повітря знизиться до 0...+4 градусів. На півдні заході буде +6...+11 градусів. У Дніпрі, Кропивницькому протягом дня +4...+7 градусів.
Нагадаємо, 27 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.
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