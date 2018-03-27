Середа принесе в Україну похолодання - синоптик

13:43, 27 березня 2018
126

Опадів не очікується лише на Луганщині та Донеччині.

Завтра до України повернеться мокрий сніг / УНІАН
Завтра до України повернеться мокрий сніг / УНІАН

У середу, 28 березня, в Україні похолодає, пройде мокрий сніг.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +8°

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"28 березня мокрий сніг ймовірний у північних областях України, подекуди на заході, у Харківській області, можливо, дотягне до Полтавщини, Черкащини та північних районів Вінницької області. На решті території - періодичний дощ. На Луганщині та Донеччині - істотні опади навряд", - пише вона.

За словами Діденко, температура повітря знизиться до 0...+4 градусів. На півдні заході буде +6...+11 градусів. У Дніпрі, Кропивницькому протягом дня +4...+7 градусів.

Нагадаємо, 27 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
48 %
757 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин