На півночі Китаю оголосили "помаранчеве" попередження про смог

Раніше "помаранчеве" попередження оголосили в Пекіні.

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У місті Тяньцзінь на півночі Китаю підвищили рівень попередження про туман до "помаранчевого".

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У місті було введено обмеження руху важких транспортних засобів згідно із парними і непарними реєстраційними номерами, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Наголошується, що раніше "помаранчеве" попередження оголосили в Пекіні.

У Китаї діє чотирирівнева система оцінки забруднення повітря, в якій ступінь забрудненості позначається по мірі наростання синім, жовтим, помаранчевим і червоним кольорами.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Одеса" 12 березня через густий туман змінив графік прийому і відправлення літаків.