На півночі Китаю оголосили "помаранчеве" попередження про смог

14:52, 27 березня 2018
44

Раніше "помаранчеве" попередження оголосили в Пекіні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У місті Тяньцзінь на півночі Китаю підвищили рівень попередження про туман до "помаранчевого".

Густий туман паралізував роботу кількох аеропортів України (відео)

У місті було введено обмеження руху важких транспортних засобів згідно із парними і непарними реєстраційними номерами, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Наголошується, що раніше "помаранчеве" попередження оголосили в Пекіні.

У Китаї діє чотирирівнева система оцінки забруднення повітря, в якій ступінь забрудненості позначається по мірі наростання синім, жовтим, помаранчевим і червоним кольорами.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Одеса" 12 березня через густий туман змінив графік прийому і відправлення літаків.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
48 %
757 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин