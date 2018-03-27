На півночі Китаю оголосили "помаранчеве" попередження про смог
Раніше "помаранчеве" попередження оголосили в Пекіні.
У місті Тяньцзінь на півночі Китаю підвищили рівень попередження про туман до "помаранчевого".
Густий туман паралізував роботу кількох аеропортів України (відео)
У місті було введено обмеження руху важких транспортних засобів згідно із парними і непарними реєстраційними номерами, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
Наголошується, що раніше "помаранчеве" попередження оголосили в Пекіні.
У Китаї діє чотирирівнева система оцінки забруднення повітря, в якій ступінь забрудненості позначається по мірі наростання синім, жовтим, помаранчевим і червоним кольорами.
Нагадаємо, міжнародний аеропорт "Одеса" 12 березня через густий туман змінив графік прийому і відправлення літаків.
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