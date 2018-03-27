Біля берегів Японії стався потужний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався недалеко від острова Іото.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 27 березня, біля берегів Японії стався стався землетрус магнітудою 5,2.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 233 км від острова Іото. Осередок землетрусу залягав на глибині 35,8 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,1 стався 25 березня в акваторії японського острова Хатідзьо.