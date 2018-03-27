Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі і сніг (відеопрогноз)

Опадів не очікується на півдні і сході країни.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

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На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура до +9°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура вночі до -12°. У центрі місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +6°.

За народним прогнозом, 28 березня - день лісової Турботи. У цей день прийнято ходити в ліс і дякувати йому за те, що він дає людям гриби і ягоди. Чайка прилетіла — скоро лід піде.