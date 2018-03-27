Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі і сніг (відеопрогноз)

16:30, 27 березня 2018
208

Опадів не очікується на півдні і сході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 28 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

З 27 березня на дніпровських водосховищах очікується початок руйнування льоду

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео) Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 5 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
48 %
757 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин