В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі і сніг (карта)

08:15, 28 березня 2018
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На півдні до +12°.

В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН
В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 28 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

З 27 березня на дніпровських водосховищах очікується початок руйнування льоду

На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура до +9°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура вночі до -12°. У центрі місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +6°.

Прогноз на 28 березня / УНІАН
Прогноз на 28 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 28 березня - день лісової турботи. У цей день прийнято ходити в ліс і дякувати йому за те, що він дає людям гриби і ягоди. Чайка прилетіла — скоро лід піде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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