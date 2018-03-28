В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі і сніг (карта)
На півдні до +12°.
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 28 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.
З 27 березня на дніпровських водосховищах очікується початок руйнування льоду
На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.
На заході України місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура до +9°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура вночі до -12°. У центрі місцями пройдуть дощі і мокрий сніг, температура до +6°.
За народним прогнозом, 28 березня - день лісової турботи. У цей день прийнято ходити в ліс і дякувати йому за те, що він дає людям гриби і ягоди. Чайка прилетіла — скоро лід піде.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+14°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +3°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°