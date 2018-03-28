У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +4°

08:30, 28 березня 2018
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Ввечері у столиці трохи похолодає.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 28 березня в Києві без опадів, температура до +4°.

Середа принесе в Україну похолодання - синоптик

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер мінливий, до 2,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде о 19:21.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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