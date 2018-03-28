У Києві сьогодні пройде сніг, температура до +4°
Ввечері у столиці трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 28 березня в Києві без опадів, температура до +4°.
Середа принесе в Україну похолодання - синоптик
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +4°, ввечері +1°. Вітер мінливий, до 2,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 06:46, а зайде о 19:21.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 28 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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