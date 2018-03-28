На Алясці стався потужний землетрус

09:43, 28 березня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

На Алясці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Алясці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 27 березня, біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 5,4.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 269 км від міста Кодьяк. Осередок землетрусу залягав на глибині 5,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 7,5 в Папуа-Новій Гвінеї загинули не менше 80 осіб. Цей землетрус став найсильнішим за останнє сторіччя в країні.

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