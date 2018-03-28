На Алясці стався потужний землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У вівторок, 27 березня, біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 5,4.
Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 269 км від міста Кодьяк. Осередок землетрусу залягав на глибині 5,8 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 7,5 в Папуа-Новій Гвінеї загинули не менше 80 осіб. Цей землетрус став найсильнішим за останнє сторіччя в країні.
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