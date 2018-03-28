Якою буде погода на Великдень: синоптики дали прогноз

Під час великодніх вихідних 7-9 квітня в Україні очікується тепла погода.

На Великдень в Україні буде тепло / Фото УНІАН

Після довгої зими в Україні нарешті починає теплішати. Згідно з прогнозом Погода УНІАН, на Великдень, який цього року випадає на 8 квітня, буде тепло і сухо.

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Так, Страсний тиждень в Україні буде теплим, нічні заморозки відступлять. Під час довгих великодніх вихідних денна температура в країні коливатиметься від +13° до +22°.

У суботу, 7 квітня, по всій Україні без опадів. Вночі температура +1°...+8°, вдень – від +13°...+17°, а в західних областях очікується до 19 градусів тепла.

Прогноз погоди на 7 квітня / УНІАН

На Великдень, 8 квітня, у країні буде сухо. Вдень по Україні температура +14°...+18°, а мешканцям західних областей обіцяють літні +20°...+22°.

Прогноз погоди на 8 квітня / УНІАН

9 квітня погода практично не зміниться. Вночі по Україні +5°...+8°, вдень – від +15°...+22°, опадів також не очікується.

Прогноз на 9 квітня / УНІАН

Варто відзначити, раніше народний синоптик Леонід Горбань у своєму прогнозі був не такий оптимістичний. Так, на Великдень він обіцяв холодну погоду.

"Але це невисокі температури: 3-5 градусів тепла. Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня", - повідомляв Горбань.

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