Якою буде погода на Великдень: синоптики дали прогноз
Під час великодніх вихідних 7-9 квітня в Україні очікується тепла погода.
Після довгої зими в Україні нарешті починає теплішати. Згідно з прогнозом Погода УНІАН, на Великдень, який цього року випадає на 8 квітня, буде тепло і сухо.
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Так, Страсний тиждень в Україні буде теплим, нічні заморозки відступлять. Під час довгих великодніх вихідних денна температура в країні коливатиметься від +13° до +22°.
У суботу, 7 квітня, по всій Україні без опадів. Вночі температура +1°...+8°, вдень – від +13°...+17°, а в західних областях очікується до 19 градусів тепла.
На Великдень, 8 квітня, у країні буде сухо. Вдень по Україні температура +14°...+18°, а мешканцям західних областей обіцяють літні +20°...+22°.
9 квітня погода практично не зміниться. Вночі по Україні +5°...+8°, вдень – від +15°...+22°, опадів також не очікується.
Варто відзначити, раніше народний синоптик Леонід Горбань у своєму прогнозі був не такий оптимістичний. Так, на Великдень він обіцяв холодну погоду.
"Але це невисокі температури: 3-5 градусів тепла. Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня", - повідомляв Горбань.
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Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°