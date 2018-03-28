В Україні найближчими днями очікується підвищення рівня води в річках

12:09, 28 березня 2018
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На річках і водосховищах відбуватиметься подальше ослаблення і руйнування льодоставу, на річках Правобережжя - очищення від льоду.

На річках України очікується підвищення рівня води / УНІАН
На річках України очікується підвищення рівня води / УНІАН

В Україні на внутрішніх водоймах очікується підвищення рівня води.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"28-30 березня очікується формування чергової хвилі повені з підйомом рівнів води на річках басейнів: Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) 0,2 - 1,0 м; Західного Бугу, Прип'яті 0,1-0,5 м, місцями вихід води на заплаву, а у басейні Прип'яті - утримання та подальше їх затоплення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 29-31 березня на річках Лівобережжя країни, у зв'язку з дощами і сніготаненням, очікується збільшення інтенсивності підйому рівнів води з виходом води на понижені ділянки заплав та утриманням води на досягнутих відмітках затоплення заплав.

На річках і водосховищах відбуватиметься подальше ослаблення і руйнування льодоставу на річках Правобережжя - очищення від льоду.

Нагадаємо, у середу, 28 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півдні до +13°.

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