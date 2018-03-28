Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягатиме 3 рівня.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН

У четвер, 29 березня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"29 березня, у зв'язку зi снiгопадами, у горах Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні на внутрішніх водоймах очікується підвищення рівня води.