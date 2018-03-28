Рятувальники відкачали 110 куб. м води.

На Волині затопило п'ять присадибних ділянок / ДСНС

Протягом 26-27 березня у Волинській області рятувальники відкачували води з п’яти підтоплених внаслідок танення снігу та підйому ґрунтових вод присадибних ділянок.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Волинській області.

"Протягом 26-27 березня в селі Дерно Ківерцівського району на вул. Спеціалістів, працівники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці в складі 5 чоловік проводили аварійно рятувальні роботи, щодо відкачування води з 5-ти присадибних ділянок, внаслідок танення снігу та підйому ґрунтових вод", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники відкачали 110 куб. м води.

Нагадаємо, через швидке танення снігового покриву у селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області затопило 37 будинків.